Stadt Mettmann sucht Pflegefamilien

Für Kinder in Not

Mettmann Gesucht werden Menschen, die einfühlsam und belastbar sind. Sie werden laufend unterstützt.

(arue) Das Jugendamt der Kreisstadt Mettmann sucht erneut so genannte Bereitschaftspflegefamilien. Sie nehmen Kinder auf, die in akuten Notsituationen sind. Außerdem sucht die Stadt Mettmann Familien, in denen Kinder auf Dauer ein neues zu Hause finden. Darauf weist jetzt der Sprecher der Stadt Mettmann, Christian Barra, hin. Gesucht werden Menschen, die einfühlsam und belastbar sind und einem Kind einen sicheren und entwicklungsförderlichen Platz in ihrer Familie anbieten möchten. Sie werden unterstützt mit einem Einführungskursus sowie kontinuierlicher Fachberatung, Fortbildung sowie der Möglichkeit zum Austausch mit anderen Pflegefamilien.