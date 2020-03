Corona-Krise : Stadt: Sperrmüll wird abgeholt, Recyclinghof bleibt geschlossen

Gelbe Säcke stapeln sich an der Mühlenstraße in Mettmann. Foto: Alexandra Rüttgen

Mettmann (arue) Die Stadt weist noch einmal darauf hin, dass wegen der Ausbreitung des Coronavirus sowohl der Recyclinghof als auch der städtische Baubetriebshof geschlossen wurden. Eine telefonische Anmeldung zur Anlieferung ist nicht möglich.

Die Zentrale des Baubetriebshofs ist ebenfalls geschlossen, persönliche Vorsprachen sind nicht möglich.

„Vor dem Hintergrund deutlich steigender Infektionszahlen in den vergangenen Tagen und der weiterhin dynamischen Entwicklung der Corona-Infektionen ist es erforderlich, kontaktreduzierende Maßnahmen zu ergreifen“, bittet Abfallberater Wolfgang Orts um Verständnis.

Auf dem Recyclinghof gebe es täglich bis zu 1000 Anlieferungen von Abfällen und Wertstoffen, erläutert er. Wegen des hohen Publikumsverkehrs an und vor den Sammelcontainern und Abladebereichen könne das Gebot der Kontaktreduzierung nicht eingehalten werden. In den meisten Städten seien Recycling- und Bauhöfe daher bereits geschlossen worden“, sagt Orts. Ebenso hätten zahlreiche Betreiber von Anlagen zur Entsorgung, Verwertung und Kompostierung von Abfällen ihre Betriebsgelände für den Publikumsverkehr geschlossen. Das ist wichtig für die Bürger in Mettmann:

Gartenabfälle Bis zur Wiedereröffnung des Recyclinghofes sollten Gartenabfälle auf dem Grundstück zwischengelagert und zu einem späteren Zeitpunkt an den Sammelstellen abgeliefert werden oder – soweit möglich – in der Biotonne entsorgt werden.

Sperrmüll Aktuell können und werden die bereits vereinbarten Sperrmülltermine für die Mettmanner Haushalte noch abgearbeitet. Telefonische Terminvereinbarungen zur Sperrmüllentsorgung sind weiterhin möglich. Sollte das Personal für die normalen Müllfahrzeuge beziehungsweise Abfuhrtermine benötigt werden, werden Sperrmülltermine storniert.

Müllabfuhr Aufgrund der derzeitigen Situation kann es bei der Müllabfuhr möglicherweise zu Verzögerungen kommen. Die Mitarbeiter des städtischen Baubetriebshofs werden die Leerung der blauen oder braunen Tonnen sowie der Restmülltonnen so schnell wie möglich nachholen, sichert die Stadtverwaltung zu. Die Bürger werden so lange gebeten, die Tonnen am Straßenrand stehen zu lassen.

Gelbe Säcke Werden dagegen Gelbe Säcke nicht abgeholt, sollen sich die Bürger in Mettmann direkt an das Unternehmen Awista wenden, bittet die Verwaltung. Denn nicht die Stadt ist für das Einsammeln der Gelben Säcke zuständig, sondern die Firma Awista Logistik GmbH. Sie ist zu erreichen unter Telefon 0800 122 32 55 (kostenfrei) oder per E-Mail unter mail@awista.de.

(arue)