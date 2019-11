Gesichter im Vordergrund : Mettmann plant neue Imagekampagne

Mettmann Die Stadt will im kommenden Jahr mit Gesichtern für den Standort werben.

(arue) In der letzten Sitzung des Wirtschaftsförderungs- und Grundstücksausschusses in diesem Jahr wird die Verwaltung am Mittwoch, 27. November, um 17 Uhr im großen Sitzungssaal des Rathauses (1. Stockwerk, Altbau) eine Imagekampagne der Stadt vorstellen, die im kommenden Jahr starten soll. Das Konzept sieht vor, Menschen aus Mettmann in verschiedenen Lebens- und Arbeitssituationen auf Plakaten zu zeigen. An der Kampagne können auch Vereine, Handel, Gastronomie und Dienstleister teilnehmen.