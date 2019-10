Am 8. Dezember : Stadt plant erstmals weihnachtlichen Trödel

Der weihnachtliche Trödelmarkt soll das Bindeglied zwischen Blotschenmarkt - hier ein Archivfoto - und Adventsmarkt sein. Foto: Janicki, Dietrich (jd-)

Mettmann (arue) Während des Blotschenmarktes soll es am 8. Dezember von 13 bis 18 Uhr einen verkaufsoffenen Sonntag geben. Der Rat stimmte dem jetzt zu. An diesem Sonntag soll neben dem Blotschenmarkt zum zweiten Mal ein Adventsmarkt mit typischen Angeboten an Speisen und Getränken, einer aufblasbaren Rollenrutsche und Rentier-Rodeo vor der Galerie Königshof veranstaltet werden.

