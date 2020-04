Nach Bürgerärger : Stadt lässt Recyclinghof wieder öffnen

Der Recyclinghof wird am Donnerstag, 16. April, wieder geöffnet. Foto: "Köhlen, Stephan (teph)"/Köhlen, Stephan (teph)

Mettmann Nachdem sich viele Bürger in Mettmann über die Schließung geärgert haben, können sie jetzt ihren Grünschnitt wieder abliefern.

(arue) Der Recyclinghof an der Hammerstraße wird ab Donnerstag, 16. April, zunächst ausschließlich für Grünabfallanlieferungen wieder eröffnet. Das teilt jetzt die Stadtverwaltung mit. Andere Wertstoffe und Abfälle können bis auf weiteres nicht dort abgegeben werden.

Ab Donnerstag öffnet der Recyclinghof zunächst unter folgenden Bedingungen: Die Menge der Grünabfälle wird auf einen Kubikmeter pro Fahrzeug begrenzt. Gewerbliche Anlieferungen sind nicht zugelassen. Um großräumige Ladebereiche zu schaffen, wurden bereits alle nicht benötigten Abfallcontainer auf dem städtischen Wertstoffhof in der Hammerstraße vorübergehend entfernt.

Die Öffnungszeiten sind donnerstags von 7.30 bis 15 Uhr freitags von 7.30 bis 17 Uhr samstags von 8 bis 12 Uhr. Die Öffnungszeiten wurden an die Betriebszeiten der Kompostierungsanlage in Ratingen angepasst. Schließlich ist vor allem in den ersten Tagen der Wiedereröffnung mit erheblichen Grünabfallmengen zu rechnen, die anschließend vom Baubetriebshof verladen und abtransportiert werden müssen. Das Aufsichtspersonal ist auch aus diesem Grund um vier weitere Mitarbeiter verstärkt worden. Dazu Abfallberater Wolfgang Orts: „Wir tun unser Bestes, um den zu erwartenden Ansturm zu bewältigen und bitten für ggf. auftretende Verzögerungen schon jetzt um Verständnis.“