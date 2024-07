Sichere Schulwege in Mettmann Stadt kontrolliert Gehwege und Grün rings um Schulen

Wenn am 21. August das neue Schuljahr beginnt, werden an den fünf Mettmanner Grundschulen 411 Mädchen und Jungen eingeschult, teilt die Stadt mit. Spätestens in drei Wochen würden sich die Erstklässler, vermutlich zunächst in Begleitung eines Elternteils, morgens auf den Weg zur Schule machen. Dann sind wieder alle Großen gefordert, aufmerksam zu sein.