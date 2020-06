Corona-Krise : Stadt Mettmann gibt Sporthallen frei

So große sportliche Gruppen soll es auch nach der Öffnung der Bolzplätze in Mettmann nicht geben. Foto: Janicki, Dietrich (jd-)

Mettmann Wegen der Corona-Krise hatte die Stadt die Anlagen geschlossen. Die Vereine haben nun Konzepte zu den Hygiene- und Abstandsregelungen erarbeitet. Dazu gehört, dass Zuschauer nicht erlaubt sind.

Die Anzahl der Sportler, die am jeweiligen Training teilnehmen dürfen, richtet sich nach der Größe der Halle. Der Zutritt ist nur für Sportler und Übungsleiter erlaubt, Ausnahme sind Kinder unter 14 Jahren, die von einer Begleitperson in die Halle gebracht und von ihr auch wieder abgeholt werden dürfen. Zuschauer haben keinen Zutritt.

Nach Möglichkeit soll nur eine geringe Zahl an Sportgeräten in den Hallen genutzt werden, die nach dem Ende einer Trainingseinheit desinfiziert werden müssen. Die Übungsleiter müssen Teilnahmelisten führen. Kabinen- und Duschräume sowie andere Gesellschaftsräume in den Sporthallen bleiben vorerst geschlossen.