Mettmann : Stadt gibt Laubsäcke für einen Euro aus

Mettmann Wenn die Biotonne nicht ausreicht, können die städtischen Laubsäcke genutzt werden.

(arue) Leise rieseln die Blätter von Bäumen, Sträuchern und anderen Laubgehölzen und bedecken nach und nach die Straßen und Wege. Dabei gilt es zu beachten, dass das Laub von den Gehwegen und privaten Grundstücken keinesfalls in den Rinnstein oder auf die Fahrbahn gekehrt werden darf, so Mettmanns Abfallberater Wolfgang Orts. Dies gilt auch beim Einsatz von Laubbläsern. Aus Sicht eines einzelnen Bürgers mag es sich bloß um ein paar Blättchen handeln. In der Summe aber sind es riesige Laubmassen, die die Kehrfahrzeuge des städtischen Baubetriebshofes in den kommenden Wochen bewältigen müssen. Deshalb ist das Laub auf den Gehwegen immer von den Anliegern selbst zu entsorgen.