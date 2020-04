Glaubensausübung in Mettmann : Stadt erlaubt Moschee öffentlichen Gebetsruf

Im Stadtgebet am Lavalplatz zeigen sich in Mettmann regelmäßig christliche und muslimische Geistliche vereint. Nun soll die Moschee in der Straße Auf dem Hüls einen Gebetsruf veröffentlichen können und an das Gebet und den Zusammenhalt erinnern - so, wie es auch die christlichen Kirchen mit ihrem täglichen Glockenläuten tun. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Mettmann Seit heute darf die Moschee der Ditib-Türkisch-Islamischen Gemeinde zu Mettmann einen Gebetsruf per Lautsprecher erklingen lassen. Er soll die gleiche Funktion erfüllen wie das tägliche Glockenläuten der christlichen Kirchen.

(arue) Ab Montag, 27. April, wird einmal am Tag zwischen 17.30 und 18 Uhr ein Gebetsruf zum Abendgebet aus der Moschee der DITIB-Türkisch Islamische Gemeinde zu Mettmann an der Straße Auf dem Hüls erklingen. Dabei werde nicht zum gemeinsamen Gebet in der Moschee aufgerufen, der Gebetsruf soll vielmehr, wie auch das tägliche Glockenläuten der evangelischen und katholischen Kirche während der Coronakrise, den Zusammenhalt der Gemeinde der muslimischen Menschen in Mettmann fördern.

„Wir sind bunt, tolerant und weltoffen. Dieser in einer Resolution auch von der Politik getragenen Verpflichtung der Stadt kommen wir mit dem Wunsch der Türkisch Islamischen Gemeinde zum Gebetsaufruf nun nach“, sagt Bürgermeister Thomas Dinkelmann. Gerade in der jetzigen Situation, fehle vielen Menschen die Gemeinschaft in ihren Gotteshäusern, so der Bürgermeister weiter. „Wir haben uns mit dem Vorsitzenden der Gemeinde abgestimmt, dass der befristet stattfindende Gebetsaufruf bei der derzeitigen Gefahrenlage wegen des Coronavirus keinesfalls dazu führen darf, dass sich Gemeindemitglieder vor der Moschee versammeln“, sagt Bürgermeister Dinkelmann.

„Ich freue mich sehr darüber, dass die Stadt unserem Wunsch nachgekommen ist. Dies ist in Zeiten von Corona ein wichtiges Zeichen der Solidarität mit den Muslimen, die in Mettmann leben“, sagt Bahri Erdogan, der Vorsitzende der Gemeinde. Es sei für viele Gläubige jetzt besonders schwer, während des Fastenmonats, der am 24. April begonnen hat, nicht zum gemeinsamen Gebet in die Moschee gehen zu können und auch auf das große gemeinschaftliche Fastenbrechen zum Sonnenuntergang verzichten zu müssen.