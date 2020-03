Corona-Krise : Stadt Mettmann betont: Recyclinghof bleibt zu

Unser Archivbild zeigt Grünabfall-Container auf dem Mettmanner Recyclinghof. Täglich verzeichnet er bis zu 1000 Anlieferungen am Tag – zu viele in Zeiten von Corona. Foto: Janicki, Dietrich (jd-)

Mettmann (RP) Täglich erreichen Abfallberater Wolfgang Orts Anfragen zur Schließung des Recyclinghofes sowie zu der ausgesetzten Grünabfallsammlung an den vier Annahmestellen im Stadtgebiet aufgrund der Coronavirus-Pandemie.

In den meisten Städten in Nordrhein-Westfalen seien inzwischen die Wertstoffhöfe und die mobilen Grünschnittannahmestellen geschlossen worden. „Der Grund hierfür war der enorme Andrang von Bürgern, die aus Hausentrümpelungen und Gartenarbeit entstandene Abfälle entsorgen wollten. Dies führte zu unhaltbaren Zuständen auf den Anlagen und zu enormen Rückstaus davor“, so Orts. Die von der Bundesregierung angeordnete Kontaktsperre bzw. das Versammlungsverbot ließen sich so nicht einhalten. Auch die Stadt Mettmann habe sich deshalb dazu entschieden, diese Dienstleistungen vorläufig einstellen.