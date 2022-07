Freiluftkonzert in Mettmann : Was Sie über „So klingt der Sommer“ wissen sollten

Mettmann Beim Freiluftkonzert „So klingt der Sommer“ ist aus jedem Genre etwas dabei, was das Event zur echten Variety Show macht. Unter freiem Himmel soll Sonntag, 14. August, 18 Uhr der Vorhang aufgehen.

Mit am Start sind auch Mettmann All Stars. Die sechs Musiker liefern bevorzugt Funk und Soul als Seelenbalsam, ob bei „Put it where you want it“ von den Crusaders oder Lisa Stansfields „Soul Deep“ geht es meistens mittwipp-kompatibel zu. Besonders bei den solistischen Einlagen der Musiker mit Sängerin Nina Gerecke, Saxophonist Erich Leininger, Schlagzeuger Stefan Gesell, E-Gitarrist Frank vom Hoff, Keyboarder Thomas Heinicke und Christian Wentzel am E-Bass gefallen.