Gebrochener Daumen und Androhungen Taubenhilfe Mettmann wird zur Zielscheibe

Es hätte eine Reportage über die Taubenhilfe werden sollen. Eine Geschichte darüber, dass sich endlich etwas tut in dieser Sache, die seit Jahren die Gemüter erhitzt. Stattdessen wird es hier um Hass gehen, um einen gebrochenen Daumen und darum, was einem augenscheinlich droht, wenn man sich für Stadttauben einsetzt. Wohlgemerkt: In der Taubenhilfe Mettmann haben sich nicht diejenigen zusammengetan, denen seit Langem unterstellt wird, die als lästig wahrgenommenen Vögel zu füttern. Im Gegenteil, es geht um Eiertausch, um die „Taubenpille“ und um die Hoffnung darauf, dass es irgendwann mal ein Taubenhaus geben könnte, um der ausufernden Population etwas entgegensetzen zu können.