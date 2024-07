Alle können mitmachen Stadt und Versorger vergeben Preis für Klimaschutz

Frithjof Gerstner, Kommunalmanager bei Westenergie, erläutert: „Mit unserem Klimaschutzpreis fördern wir Bewusstsein und Engagement von Bürgerinnen und Bürgern und können vor Ort dafür werben, sich ebenfalls für den Umweltschutz stark zu machen. Wir freuen uns in diesem Jahr über Ideen und Projekte, die in Mettmann umgesetzt werden. Die eingereichten Aktivitäten können in der Umsetzung oder bereits abgeschlossen sein“.