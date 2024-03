Deutsch-spanische Freundschaft in Mettmann Spanische Gastschüler erkunden die Stadt

Mettmann/Barcelona · Eine Schulphase, etwa in Spanien, ist für viele Jugendliche ein Traum. Gelebt wird er am Heine-Gymnasium. Jetzt stand der Gegenbesuch der Kommilitonen aus Barcelona an.

11.03.2024 , 16:03 Uhr

Erinnerungsschnappschuss mit Blick auf die Mettmanner Oberstadt. Foto: HHG

Von Malina Cerveny