Für Entdecker und Abenteurer Sommertage mit Mr. N im Neanderland

In der Steinzeitwerkstatt werden zudem mit gesammelten Blättern Stofftaschen oder T-Shirts bedruckt. Am Mittwoch geht’s dann auf „Eiszeit-Safari“. Im Eiszeitlichen Wildgehege können Wisente, „Auerochsen“ und „Wildpferde“ bestaunt werden. In der Steinzeitwerkstatt fertigen die Teilnehmer aus Ton eiszeitliche Tiere und verkleiden sich mit Fellen und Leder als Steinzeitmenschen. Der Donnerstag der Motto-Wochen steht im Zeichen der Sonderausstellungen zu den „Honigbienen im Wald“. Bei einem Besuch der Ausstellung verkleiden sich die Teilnehmer als Imker und sammeln Pollen wie die Wildbienen. In der Steinzeitwerkstatt werden zudem Samenbomben hergestellt, aus denen neue Bienen-Lebensräume entstehen. Dazu wird ein passender Blumentopf verziert. Der Freitag steckt voller „Überraschungen“. Die mutigen Kids lösen gemeinsam einen spannenden Kriminalfall und erleben weitere unvergessliche Überraschungen. Die Kosten für die Teilnahme an einem Motto-Tag betragen 58 Euro (inklusive einem Mittagessen).