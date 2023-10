Serie Palliative Care „Wir verstehen uns als Rettungsanker“

Mettmann · Auf der Palliativstation am EVK in Mettmann werden schwerstkranke Menschen behandelt. Manche sterben dort, andere werden nach einer Krise wieder nach Hause, in ein Seniorenheim oder auch ins Hospiz entlassen.

22.10.2023, 21:01 Uhr

Betreuer und Patient auf der Palliativstation des Evangelischen Krankenhauses (EVK) Mettmann. Foto: EVK Mettmann

Von Sabine Maguire

Fünf Zimmer hat die Palliativstation, meist sind sie alle belegt. Manche Patienten sterben dort, andere werden nach einer akuten Krise wieder entlassen. Um Heilung geht es nur selten, meist ist die Krankheit nicht mehr aufzuhalten. Lindern könne man die Beschwerden hingegen schon, weiß Dr. Andreas Brauksiepe.