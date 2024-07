Start des frisch gewählten Seniorenrates in Mettmann Neue Ausgabe des „Mettmanner Tors“ erschienen

Die aktuelle Ausgabe der Seniorenratszeitung „Mettmanner Tor“ beschäftigt sich intensiv mit der parallel zur Europawahl durchgeführten Abstimmung über das Gremium, das im Rat und in allen Ausschüssen die Interessen der älteren Mettmanner vertritt und sich ihrer Anliegen annimmt. Das Mettmanner Tor liegt in den Quartieren, Apotheken, in den Seniorenheimen, im Evangelischen Krankenhaus (EVK) und an weiteren Stellen aus. Außerdem ist eine digitale Version auf der Webseite der Stadt Mettmann zu finden.