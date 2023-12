Plötzlich Winter in Mettmann Schnee vor ewigem Eis

Drinnen entführen die Dauerausstellung und die Sonderausstellung Grönland ins ewige Eis. Vor der Tür des Neanderthal Museums zeigt sich die weiße Winterpracht jedoch eher fragil: Nach langem Schneetreiben am Sonntagabend war in der Nacht auf einmal wieder Schluss mit dem weißen Flockenwirbel. Im morgendlichen Berufsverkehr blieb nach Angaben der Polizei zum Glück alles ruhig – keine Glätte-Unfälle. Am Mittag war der Schnee von gestern Deko vor dem coolsten Museum der Region. Foto: Köhlen