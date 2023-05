Im Zeichen der Rose Pfingstrose und ihre Bedeutung im Freiluft-Gottesdienst Mettmann

Lange gibt es den Open-Air-Gottesdienst am Pfingstmontag, den Pfarrer Stark mit einigen Helfern aus der Gemeinde federführend gestaltet. „Ich mag diese besondere Atmosphäre, im Freien einen Gottesdienst zu feiern“, sagte der evangelische Seelsorger und erinnert sich. „Wir haben vor etwa 15 Jahren mit dem Gottesdienst im Freien am Goldberger Teich begonnen, waren dann einige Jahre am Stadtwaldhaus und fühlen uns jetzt hier auf Kirchplatz direkt vor der Kirche Freiheitstraße sehr wohl.“ Für ihn war es voraussichtlich das letzte Mal, dass er am Pfingstmontag diesen Gottesdienst leitete, da er in absehbarer Zeit in den wohlverdienten Ruhestand geht.