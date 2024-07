Stadt Mettmann feiert Jubiläum Neues Logo weist den Weg zur 600-Jahrfeier

Eine Punktlandung soll die Auftaktveranstaltung am Samstag, 10. August, im Stadtgeschichtshaus werden. Das Heimatfest, die Kinderaktionen auf dem Wochenmarkt und verschiedene Konzerte stehen im Zeichen der 600-Jahrfeier ebenso wie eine von den Bib-Friends in Zusammenarbeit mit der Bürger- und Heimatvereinigung „Aule Mettmanner“ organisierte historische Stadtrallye für Kinder am 7. September. Und welche Privilegien die Freiheit bedeutete, erörtert Stadtarchivar Marinko Betker am 12. September im Rathaus. Via mettmann.de gibt es alle Termine im Netz.