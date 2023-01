Ihre Majestäten ließen bitten So schön war das Titularfest

Bei den Ehrungen ragte die Verleihung des Sebastian Ehrenkreuzes an Kirmesbürgermeister Volkert Stein heraus. „Du hast eine Kirmes am Rande der Stadt zu einer in der gesamten größeren Region bekannten tollen Innenstadtkirmes gemacht“, lobte ihn Bezirksbundesmeister Heuwind. Seastianus-Geschäftsführer Andreas Themann wurde mit dem Hohen Bruderschaftsorden ausgezeichnet. Für 60-jährige Mitgliedschaft wurden Josef Kircher und Stefan Kowald geehrt Kircher schwenkte viele Jahre die Fahne und wurde auch Deutscher Meister in dieser Disziplin.