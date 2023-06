Mettmanner vor Gericht 215 Kunden um Urlaubsreisen betrogen

Wer auf Reisen geht, will was erleben. Aber ganz bestimmt nicht das, was diejenigen erlebt hatten, die einer Betrügerbande „auf den Leim“ gegangen waren. Sie hatten sich beraten lassen, Flüge und Reisen gebucht – und all das auch bezahlt. Vermutlich waren die Koffer schon gepackt und die meisten der Betrogenen wollten am Flughafen einchecken, als der Betrug auffiel.