Containerlösung in Mettmann Weitere Ad-hoc-Maßnahmen für Schulen starten

Am Mittwoch, 19. Juni, starteten die Vorarbeiten für die räumliche Erweiterung an der Otfried-Preußler-Schule (OPS). Ursprünglich war der Beginn erst in den Sommerferien geplant. Doch die Baufirmen hätten nun Kapazitäten frei, um Fundamente zu gießen und Strom- und Wasseranschlüsse für die Modulbauten zu legen, so die Stadt. „Das ist mit der Schulleitung abgestimmt. Die Beeinträchtigungen durch die Bauarbeiten werden so gering wie möglich gehalten“, sagt der Technische Beigeordnete Tobias Janseps. Die OPS erhält eine zweigeschossige Anlage für insgesamt vier Klassenräume und vier Mehrzweckräume.