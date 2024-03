Bildung in Mettmann „Wir müssten so viele Kinder ablehnen wie nie zuvor“

Interview | Mettmann · Wenn dieses Beispiel Schule macht, dürfen Eltern in Mettmann bestenfalls noch Wünsche äußern. Die Verwaltung will dem Heinrich-Heine-Gymnasium eine zusätzliche Klasse verwehren. 29 Kinder müssten abgewiesen werden und kämen in eine Lostrommel.

03.03.2024 , 11:48 Uhr

Hanno Grannemann, Schulleiter des Heinrich-Heine-Gymnasiums: Können die Mehrklasse über neun Jahre kostenfrei stemmen. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Von Dirk Neubauer