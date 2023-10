Konzert in Mettmann Sinfonieorchester nahm sein Publikum mit in andere Sphären

Was für ein Abend, was für ein großartiges Konzert, das das Orchester der Volkshochschule Mettmann-Wülfrath mit seinem Dirigenten Federico Ferrari dem Publikum am Freitagabend in der voll besetzten evangelischen Kirche geboten hat. Ein Programm vom feinsten, ein blitzsauber spielendes Orchester und ein total aufmerksamer, mitreißender und verlässlicher Dirigent – was will man mehr? Schon mit der Ouvertüre zur „Italienerin in Algier“ von Rossini eroberte sich das Orchester die Begeisterung der Zuhörer: ein springlebendiges Thema, muntere Dialoge zwischen den Instrumentengruppen, sauber gespielte Solostellen der Holzbläser – es gelang einfach alles.