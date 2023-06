Verbraucherzentrale im Kreis Mettmann Lotse im Wirrwarr der Anbieter

Ein weiteres Feld sind die Auswüchse des schnellen Wechsels bei Energieversorgern. „Wettbewerb belebt das Geschäft, ruft aber auch unseriöse Anbieter auf den Plan“, wie Andreas Adelberger weiß. Grundsätzlich mahnt er zur Vorsicht, nicht „mal eben irgendetwas zu unterschreiben“. Auch der Wechsel am Telefon – kinderleicht – birgt Tücken, oft gerät der Kunde „vom Regen in die Traufe“, hier herrsche Wildwuchs. Seriöse Anbieter verleiten nie, rasch per SMS oder WhatsApp „ja“ zu sagen.