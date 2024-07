Erbe erhalten in Mettmann und Wülfrath Finanzspritze für die Denkmalpflege vom Land

Neben den pauschalen Denkmalfördermitteln für Städte und Gemeinden in Höhe von insgesamt 2,8 Millionen Euro in NRW erhalten auch denkmalpflegerische Einzelprojekte Förderungen. In Mettmann profitieren davon insgesamt drei Projekte. So fließen 55.000 Euro in die Instandsetzungsarbeiten der Villa Bovensiepen. 23.000 Euro gibt es für die Sanierung einer Bruchsteinmauer der Villa Beckershoff und 16.000 Euro erhält die Katholische Kirchengemeinde St. Lambertus, ebenfalls für die Sanierung einer Bruchsteinmauer. Für die Einzelprojekte stellt das Land in 2024 insgesamt 9,5 Millionen NRW-weit zur Verfügung.