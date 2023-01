Gedenken in Mettmann Mit dem Fuß und dem Herzen stolpern

Karl Vögtel stammte ursprünglich aus Mannheim. 1931 wanderte der überzeugte Kommunist mit seiner Ehefrau Luise Vögtel in die Sowjetunion aus. Nach ein paar Jahren des Friedens – es sollten vorerst die letzten gewesen sein – verhaftete der sowjetische Geheimdienst das KPD-Mitglied im Zuge Stalins großer Säuberung. Es war sein 35. Geburtstag, an dem der gelernte Schlosser in Handschellen gelegt und abgeführt wurde. Nach monatelanger Haft wird Vögtel 1937 schließlich alleine nach Deutschland ausgewiesen und kam so über Berlin im Januar 1938 ins Rückwandererheim nach Mettmann. Auch dort sollte er jedoch nicht lange bleiben und so wird er nur wenige Wochen später erneut verhaftet – dieses Mal von der Gestapo – und wird ins Konzentrationslager Buchenwald deportiert.