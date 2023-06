Traditionsfest in Mettmann Raketenzauber startet die Schützen-Sause

Der Vorstand der St. Sebastianus-Schützenbruderschaft 1435 steht gespannt in den Startlöchern, denn von Freitag, 23. Juni, bis Dienstag, 27. Juni finden in der Kreisstadt wieder das Schützenfest und die Johannikirmes statt. In diesem Jahr kann endlich wieder ungestört gefeiert werden. Neben dem Weinsommer, Heimatfest und dem Blotschenmarkt ist das Schützenfest mit der großen Innenstadtkirmes das meistbesuchte Ereignis in der der Neanderthal-Stadt.