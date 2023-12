Weihnachtsshopping in Mettmann Entspannter Weihnachtseinkauf in der City

Das Wetter hätte besser nicht sein können. blauer Himmel, knackig trockene Kälte – ideal für einen Besuch auf dem Blotschenmarkt und dem verkaufsoffenen Sonntag. „Wir hatten in Mettmann nur drei verkaufsoffene Sonntage in diesem Jahr“, sagt Ingo Grenzstein, Vorsitzender des Werberings Mettmann-Impulse. Alle waren an besondere Events geknüpft, so auch jener am ersten Adventssonntag. „Der Blotschenmarkt wurde am Freitag eröffnet“, so Grenzstein, „da hängen sich die Einzelhändler gerne dran.“ Denn häufig kombinieren die Besucher den Besuch auf dem idyllischen Blotschenmarkt mit dem Einkauf erster Weihnachtsgeschenke.