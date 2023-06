Tolle Aktion in Mettmann Sebastianus Bruderschaft begeistert mit dem ersten „Kids-Day“

Da war selbst das Organisationsteam des ersten „Kids-Days“ der St. Sebastianus-Schützenbruderschaft 1435 erstaunt: Am Königshof tummelten sich am Samstag jede Menge Kinder und Erwachsene, um sich an den Ständen über die Arbeit der Bruderschaft zu informieren oder selbst mitzumachen. Die Bruderschaft hatte sich alle Mühe gegeben, diesen „Kids-Day“ zu gestalten. Kinder und Jugendliche sollten mehr über die Schützen erfahren.