Protest in Mettmann Rund 100 Teilnehmer bei Warnstreik-Demo

Stephanie Peifer ist dennoch froh, dass Verdi Zeichen setzt – auch in Mettmann. Bundesweit seien rund 300.000 Stellen im öffentlichen Dienst nicht besetzt. Es fehle Fachpersonal in der Erziehung, in der Pflege, in sozialen Berufen. Dabei sei gerade jetzt ein starker, öffentlicher Dienst wichtig, so Peifer: „Und dafür braucht es vor allem eins: wettbewerbsfähige Einkommen und keine Reallohnverluste.“