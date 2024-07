Sommervergnügen in Mettmann Riesenansturm auf das Naturfreibad

Alle standen geduldig an, beladen mit Handtüchern, Decken und was man sonst noch so braucht bei einem Besuch im Schwimmbad. „Ich rechne heute mit mindestens 2000 Badegästen“, sagt Frank Fitsch, Betriebsleiter Bäder. „Vielleicht 2500.“ Bereits am Freitag waren die Besucherzahlen mit 1280 Gästen zufriedenstellend. Ganz im Gegensatz zu vielen Tagen in diesem Sommer. „Es ist ein Auf und Ab“, so Fitsch. Das sei eher schlecht für das Freibadgeschäft. Der Blick auf die Wetter-App entscheidet über den Gang ins Freibad.