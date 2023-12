Prävention zu Weihnachten Achtung Taschendiebe – Polizei gibt Tipps

Weihnachten steht vor der Tür und damit auch die alljährliche Frage: Was schenke ich meinen Liebsten? Viele lassen sich in den Innenstädten und auf Weihnachtsmärkten inspirieren. Aktuell laufen der Blotschenmarkt in Mettmann und der Herzog-Wilhelm-Markt in Wülfrath auf Hochtouren. Beide Märkte sind am Wochenende gestartet – jeweils auch mit einem verkaufsoffenen Sonntag. Die knackig-kalten Temperaturen luden dazu ein, gerade an den Ständen mit wärmenden Getränken eine Pause einzulegen.