Nachhaltigkeit in Mettmann Kreisverwaltung als Sammelstelle für Laptops, Tablets und Co.

Auf der Suche nach passenden Kooperationspartnern entdeckte sie Ralf Hamm. Der gründete 2012 den deutschen Ableger des in den USA entstandenen Hilfsprojekts Labdoo. „Wir wollen helfen und Perspektiven geben“, sagt Ralf Hamm. Weil ohne Mobiltelefon, Laptop oder Tablet eine Teilnahme an der Gesellschaft kaum mehr möglich ist, speziell aber Kinder aus prekären Verhältnissen sich Smartphone und Computer nicht leisten können, springt Labdoo ein. „Wir sammeln die Endgeräte, die anderen zu alt sind, ein“, beschreibt Hamm den ersten Schritt. Nach Sammelstellen in Haan bei der Abfallberatung, in Erkrath im Naturschutzzentrum Bruchhausen oder in Wuppertal bei der Gepa ist nun die Kreisverwaltung eine neue Anlaufstelle. Von dort gehen die Geräte nach Mülheim an der Ruhr, wo Labdoo seinen Sitz hat. Ehrenamtler löschen die Daten auf den Alt-Geräten – und spielen anschließend Bildungssoftware auf: „300 Lernprogramme für Kinder im Vorschulalter bis zu Abiturienten.“ Tools wie Deutsch, Chemie oder Physik lernen, Klavier spielen oder Astronomie gibt es – mit Handbüchern in deutscher, englischer, französischer, spanischer, türkischer, russischer und ukrainischer Sprache. „Für die kyrillische Tastatur gibt es entsprechende Aufkleber.“