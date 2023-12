Singen in Mettmann Jeder in der Neandertalstadt kann singen

Seit 30 Jahren ist Matthias Röttger Regionalkantor und Kantor an St. Lambertus und hat seitdem in kontinuierlicher Arbeit in seiner Gemeinde eine Chorlandschaft aufgebaut, die ihresgleichen sucht. In Mettmann kann jeder, der möchte, – und kann – singen. Und zwar in jedem Alter von drei bis 90, wie der engagierte Chorleiter betont.