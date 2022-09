Ordensverleihung für Erika Gerland : Verdienstmedaille für Erika Gerland

Mettmann Mehr als 16 Jahre engagiert sich Erika Gerland ehrenamtlich für das Franziskus-Hospiz in Erkrath im Palliativberatungsdienst. Für dieses Ehrenamt wurde sie jetzt ausgezeichnet.

Die Hospizarbeit geht auf das ehrenamtliche und bürgerschaftliche Engagement zunächst einiger weniger Menschen in den 1980er Jahren zurück. Auch heute ist ehrenamtliches Engagement in der Hospizarbeit unverzichtbar. Erika Gerland ist am Freitagvormittag im Stadtgeschichtshaus mit der Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet worden.