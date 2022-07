Gedenken auf dem Jubiläumsplatz : Caritas erinnert an Drogentote und bietet Hilfe an

Mettmann Die Suchthilfe gedachte ihrer verstorbenen Klienten. Die Zahl der Betroffenen steigt wieder, doch Substitutionsärzte für Betroffene fehlen.

Es ist Tradition, dass jeweils am 21. Juli eines Jahres an diese Personen erinnert wird. Selbsthilfegruppen und Selbsthilfeeinrichtungen nutzen den Tag, um auf die Probleme von Angehörigen und die negativen Folgen der Drogenpolitik aufmerksam machen. Einer Sozialarbeiterin zufolge, die schwerpunktmäßig für die Wohnungslosenhilfe zuständig ist, sind im vergangenen Jahr in Mettmann und Wülfrath elf Menschen an den Folgen ihres Drogenkonsums verstorben. Dies sei eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr. Die Dunkelziffer der Todesfälle liegt aber vermutlich deutlich höher. Nicht jeder, der Hilfe bräuchte, steht in Kontakt mit der Caritas – auch wenn die Streetworker der Fachdienste auf die Menschen zugehen. Weder in Mettmann noch in Wülfrath gebe es Substitutionsärzte, also Mediziner, von denen Drogensüchtige ganz legal einen Ersatzstoff wie beispielsweise Methadon bekommen können. Betroffene müssten nach Wuppertal, Düsseldorf oder andere angrenzende Städte fahren, um einen solchen Arzt aufsuchen zu können. Am Rande der Gedenkveranstaltung sagte ein Mediziner aus Haan, der vor seiner Pensionierung als Substitutionsarzt tätig war, dass es eine traurige Entwicklung sei, dass hiesige Ärzte nicht bereit wären, Drogenabhängige für die Substitutionsmaßnahmen zu empfangen.