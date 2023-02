Ausbildung in Mettmann Campus wirbt um IT-Nachwuchs

Bereits bei der Annäherung an den Campus der Fachhochschule der Wirtschaft (kurz FHDW) in Mettmann fielen einem am Samstagvormittag bunte Ballons über der Eingangstür ins Auge. Im Inneren des Campus präsentierten sich Unternehmen mit Informationsständen und standen den an IT und Wirtschaft interessierten Schülerinnen und Schülern für Fragen und Beratung zur Verfügung. Gleiches galt für Professoren und Professorinnen, Mitarbeitende und Studierende des Campus an der Marie-Curie-Straße.