Kultur in Mettmann Ersatzkonzert war eine fabelhafte Angelegenheit

Désirée Bruver-Leske führte dann in lockerer Art durch das Programm und stellte mit dem Song „All things bright and beautiful“ ihre warme Stimme noch ein wenig zaghaft vor. Die immerwährend zuverlässige Begleitung des gesamten Programms lag in den sprichwörtlichen Händen von KH Kensche. Der Frauenchor „MELadies“ unter der Leitung von Gabi Ibe-Beer zeigte sofort seine Bereitschaft, das Konzert mit zu retten und erfreute mit dem Segen von John Rutter „The lord bless you“. Das gemeinsam mit Désirée Bruver-Leske und Gabi Ibe-Beer gestaltete Duett aus der Oper Lakmé von Léo Délibes war ein Ohrenschmaus. Die beiden Stimmen ergänzten sich und harmonierten wunderbar.