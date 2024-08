Stadtjubiläum 600 Jahre Freiheit werden groß gefeiert

Lange bevor der Erdball erkundete war, als Menschen noch glaubten, dass die Erde eine Scheibe sei und zu Zeiten, in denen das dunkle Mittelalter gerade von der Renaissance verdrängt wurde, rief ein kleines Dorf namens „Medemen“ 1424 seine Unabhängigkeit aus – eine Freiheit von den damals noch vorherrschenden Herzogtümern. Sie begann am Samstag, auf den Tag genau, vor 600 Jahren, was mit einem kleinen Festakt für rund 50 geladene Akteure aus der Stadt an der Goldberger Mühle zelebriert wurde.