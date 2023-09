Finanzen im Kreis Mettmann Scharfe Kritik am Finanzgebaren des Landschaftsverbands

Städte und Kreise im Rheinland sind nach Corona, Krieg, Inflation und hohen Tarifabschlüssen im öffentlichen Dienst am Limit. Nur der Landschaftsverband Rheinland will 2024 aus dem Vollen schöpfen. So steht es in einem Protest-Schreiben.

28.09.2023, 14:08 Uhr

An sie ist der Protest der Kreise und Städte adressiert: Ulrike Lubek ist Landesdirektorin des Landschaftsverbands Rheinland. Foto: Heike Fischer/LVR

Von Dirk Neubauer