Wie Künstliche Intelligenz in der Kreisleitstelle Mettmann hilft Vom Ende der Sprachbarriere

Kreis Mettmann · Wer Hilfe braucht oder in Panik ist, fällt fast automatisch in seine Muttersprache zurück. Für eine Leitstelle war das bisher ein Problem. Weil es jetzt eine Lösung dafür gibt, machte Ministerpräsident Hendrik Wüst einen Zwischenstopp in Mettmann.

08.08.2024 , 17:27 Uhr

Besuch in der Kreisleitstelle Mettmann: NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst und InnenministerHerbert Reul lassen sich das KI-gestützte Übersetzersystem für Notrufe vorführen. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Von Dirk Neubauer