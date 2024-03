Bildung im Kreis Mettmann Ein wenig Künstliche Intelligenz kann den Schulen nicht schaden

An diesem dritten Fachtag MINT & More stehen Bildungsakteure aus dem Kreis Mettmann und der Region im Mittelpunkt. Gleiches gilt für die Teilnehmer am parallel stattfindenden Markt der Möglichkeiten. Ein Dutzend teilnehmende Institutionen sind nicht nur mit Workshops vertreten, sondern bieten am Markt der Möglichkeiten im Foyer des Berufskollegs viele Gelegenheiten, ins Gespräch zu kommen. Die Moderatoren von Coding for Tomorrow, „Jugend hackt“ aus Wülfrath haben genauso wie die Wissenschaftler des Neanderthal Museums ihr Kommen zugesagt. Dabei sein werden auch die Junior Uni Wuppertal, Fachmoderatoren vom Kompetenzteam der Bergischen Region sowie das Team der filmothek der jugend NRW. Das Berufskolleg Hilden stellt seine Bienen AG vor und wird Führungen für Interessierte durch sein BTA-Labor und die Kfz-Werkstatt anbieten.