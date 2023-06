Kinosommer in Mettmann Mondscheinkino und Kulturpass

Ein besonderes Ereignis kündigen sie für diesen Sommer an, es wird wieder Kino unterm Sternenhimmel geben. „Zum ersten Mal an zwei Abenden“, wie Thomas Rüttgers erklärt. Am 4. und 5. August – die Termine sind mit allen Beteiligten abgesprochen und bestätigt – wird der Platz an St. Lambertus ein offener Kinosaal. Auf dem Programm stehen die deutsche Komödie „Der Nachname“, außerdem gibt es George Clooney und Julia Roberts in „Ticket ins Paradies“ zu sehen. Der Vorverkauf beginnt in der kommenden Woche an der Kinokasse an der Düsseldorfer Straße. Das Konzept fürs Mondscheinkino ist unverändert: „Seine Sitzgelegenheit bringt jeder selbst mit“, erinnert Thomas Rüttgers ans bunte Durcheinander der Vorjahre vom Klappstuhl bis zum Schlauchboot, auch Picknickkörbe dürfen von Selbstversorgern mitgebracht werden – am Kino gäbe es für den perfekten Filmgenuss Popcorn & Co.

Unter freiem Himmel beteiligen sich die Mettmanner auch in der Nachbarstadt Monheim beim Mondscheinkino, voraussichtlich 11. bis 20. August, ebenso wie in Wülfrath. Am 2. und 3. September wird am Zeittunnel die LED-Wand aufgestellt, um dann zwei Filme pro Tag zu zeigen. Der Fokus liegt auf familientauglichen Beiträgen.