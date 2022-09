Schule in Mettmann : Mint-Siegel für Heine-Gymnasium

Felix Freitag, Caroline Hanten und Patrick Klein (hinten) freuen sich mit den Schülern Lara und Fynn (beide 6. Klasse/elf Jahre) über das Siegel. Foto: Valeska von Dolega

Mettmann Digitalisierungsauszeichnung zeigt: Am Heine-Gymnasium wird mit modernen Mitteln unterrichet. Das ist auch wichtig für alles, was in Sachen Homeschooling kommen könnte.