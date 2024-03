Verkehrsführung in Mettmann Goethestraße bleibt Baustelle

Die Kanalbaumaßnahme in der Goethestraße schreitet ab Mittwoch, 20. März, weiter voran – womit ein Ende der langwierigen Baumaßnahme in Sicht ist. Im vergangenen Jahr hat die Netzgesellschaft Düsseldorf, eine Tochter der Düsseldorfer Stadtwerke, die für die Trinkwasserversorgung Mettmanns zuständig sind, die Trinkwasserleitung in der Goethestraße erneuert. Die alte Leitung war in der Vergangenheit öfter geborsten und hatte erhebliche Schäden verursacht.