EM-Fieber 2024 in Erkrath Tor-Jubel beim Public Viewing in der Stadthalle

Zum Public Viewing, auch „Rudelgucken“ genannt, brauchen Erkratherinnen und Erkrather nicht in die umliegenden Großstädte fahren. Denn die EM-Spiele mit deutscher Beteiligung werden auf Leinwand in der Stadthalle gezeigt. Drei Euro kostet der Eintritt, um gemeinsam mit anderen Fans das Fußball-Spektakel in großer Runde zu schauen. Nach dem phänomenalen Auftaktspiel der Nationalmannschaft gegen Schottland geht es vielleicht noch über das bisher von den Veranstaltern zugesagte „Rudelgucken“ der Vorrundenspiele der Deutschen weiter.