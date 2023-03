Nachfolgelösung für Erkrath Postfiliale am Bavierplatz schließt – was nun ?

Zum 15. März ist es so weit: Die Postfiliale an der Bavierstraße schließt. Die Verhandlungen für eine Nachfolgelösung seien „auf einem guten Weg“, wie Rainer Ernzer, Pressesprecher Deutsche Post DL Group in Düsseldorf, auf Nachfrage unserer Redaktion versicherte: „Wir führen mit zwei Interessenten seit längerem Gespräche. Wir hoffen, dass diese in dieser Woche final abgeschlossen werden können. Allerdings äußern wir uns im laufenden Verfahren nicht zum Stand der Gespräche,“ so Ernzer bei dem Telefonat am vergangenen Freitag. Allerdings seien die Verhandlungen „auf einem vielversprechenden Weg“.