Gesellschaftliche Verantwortung in Mettmann Mehr als 30 Referenten beim Couragetag

Vertreter von Polizei, Feuerwehr und anderen Rettungsdienste nahmen in diesem Jahr ebenso teil, wie Mitarbeiter von der Mettmanner Tafel oder der Suchtprävention. Auf Einladung der Organisationsklasse kamen auch Vertreter, die über Alltagsrassismus referierten, über Extremismus und Hatespeech im Netz, aber auch über Ehrenamt und über persönlichen Erfahrungen, wie sie, mit Mut und Courage, Situationen meisterten. So wie etwa Michael Richter, Lehrer am BK, der als junger Mann in der DDR für seine Überzeugungen im Gefängnis landete. Er gehörte der Friedensbewegung an und gelang dadurch ins Visier der Stasi.

Über 30 spannende Workshops, die die Schüler des Differenzierungskursus selbst auf die Beine stellten.